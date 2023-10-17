شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.03%، ليغلق عند 10731 نقطة، وبتداولات بلغت 5.273 مليار ريال.

وأظهرت بيانات «تداول السعودية» ، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 207.961 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.935 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 162 شركة

ارتفعت أسهم 162 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 59، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الكثيري، ووقت اللياقة، وإم آي إس، وكابلات الرياض، والعبداللطيف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سايكو، وأسيج، وأميانتيت، وسينومي ريتيل، والتأمين العربية، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو»، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليصل إلى 22776 نقطة، وبتداولات بلغت 23.464 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.412 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.591 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.