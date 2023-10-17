شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» تعلن إخلاء عقاريها ضمن المناطق المنزوعة ملكيتها لصالح «بوابة الدرعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) إخلائها لعقاريها محل النزع الواقع ضمن المناطق المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع بوابة الدرعية.

وقالت الشركة إن مقر الشركة الرئيسي انتقل من حي الخزامى بمدينة الرياض إلى مقرها الجديد الواقع على شارع الشيخ عبد الله ابن جبرين في حي القيروان.

وأضافت أن العنوان المختصر: RRQA4077 ، رقم المبنى: 4077 ، الرقم الفرعي: 7537 ، الرمز البريدي: 13531 المدينة: الرياض - الشارع : الشيخ عبد الله ابن جبرين الحي : حي القيروان.

ونوهت بعدم وجود أي تغيير في رقم الهاتف ورقم الفاكس بالنسبة لعملاء الشركة.

وقالت إنها ستعلن في وقت لاحق عن الأثر المالي لذلك فور تسليمها للعقارين.