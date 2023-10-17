شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب الشرق تتلقى خطابا لنقل 6.2 مليون سهم من «عزيز للمقاولات» لمحافظ المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة خطابا بتاريخ 17 أكتوبر 2023م ، من شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي أحد كبار المساهمين والذي يملك ما نسبته (19.95%) من رأس مال الشركة، بخصوص نية المساهمين واتفاقهم بالإجماع على نقل ملكية الأسهم والبالغ عددها (6,284,250) سهماً، من محفظة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي إلي محافظ المساهمين وفقاً لحصصهم في الشركة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نقل الأسهم جاء بعد وفاة أحد المساهمين وهو علي الشميسي وحصته البالغة 12,5% إذ آلت إلى ورثته دون وجود أية نية لتصفية شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي، مما سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.