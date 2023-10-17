شكرا لقرائتكم خبر عن «التطويرية الغذائية»: برنامج لتقييم أداء الفروع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، برنامجا مخصصا لتقييم أداء الفروع يتضمن موقع الفرع ومبيعاته وجميع التكاليف المرتبطة بتشغيله وربحيته.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها أعادت دراسة التكاليف المرتبطة بالتشغيل لضمان اتساقها مع حجم العمل والتغيرات المستمرة في قطاع الأطعمة والمشروبات انطلاقاً من حرص الشركة على إطلاع مساهميها على خطتها التشغيلية، وحرصها على تقديم أطعمة ومشروبات ذات قيمة غذائية وجودة عالية نحو "مجتمع صحي".

وأضافت أن التتقيم نتج عنه: إقفال ثلاثة فروع لـ«وقت العصير» (Juice Time) نهائياً في مواقع متفرقة، لعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشارت إلى أن من ضمن نتائج التقييم: نقل فرعين لـ«وقت العصير» (Juice Time) الأول في محافظة جدة من الجهة الحالية إلى الجهة المقابلة في حي المحمدية شارع الأمير سلطان بقيمة إيجارية أقل، والثاني في محافظة الخرج من الموقع الحالي إلى موقع مجاور له بقيمة إيجارية أقل في شارع البرج.

ولفتت إلى أن من ضمن نتائج التقييم: افتتاح فرع جديد لـ«وقت العصير» (Juice Time) في مدينة الرياض طريق الملك عبد الله في حي إشبيلية "الواحة بلازا"، و افتتاح فرعين لـ كويزنوز (Quiznos) في مدينة الرياض في حي النرجس طريق أبو بكر الصديق مجمع دعم، والفرع السحابي في حي النهضة طريق الأمير بندر.

ومن ضمن النتائج: تقليل عدد العمالة بعدد (23) عاملا لتحسين هوامش الربحية الحالية والعام القادم، وتعديل ساعات عمل تشغيل بعض الفروع لضمان تحقيق النسب المطلوبة، وإضافة منتجات جديدة للعلامة التجارية وقت العصير مثل الآيس كريم بأنواعه والماريتوزي (Maritozzi) وفاكهة الآساي (ACAI).

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الفروع على مستوى السعودية أصبح 48 فرعا للعلامة التجارية وقت العصير (Juice Time)، و10 فروع للعلامة التجارية كويزنوز (Quiznos)، وعدد فروع العلامتين للامتياز التجاري 9 لـ«وقت العصير» (Juice Time)، و3 لـ كويزنوز (Quiznos).

وأوضحت الشركة أنها تأمل أن تنعكس هذه التغيرات إيجاباً على إيرادات الشركة وهوامش ربحها ابتداءً من النصف الأول من العام القادم.