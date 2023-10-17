شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمساعدة قادة الأعمال على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح من الشائع أكثر فأكثر أن تكون في اجتماع وتسمع شخصًا يقول: "ما هي استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدينا؟" لأنه وبينما يعمل كبار المسؤولين التنفيذيين والإداريين يخططون لهذا الأمر فربما حان الوقت لتنفيذه أو المخاطرة بالتخلف عن الركب، وفق ما ذكرت مجلة إنتربرينير. ووفقًا لشركة "ستاتيستا"، من المتوقع أن تصل إيرادات سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع أنحاء العالم إلى 126 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

كما ارتفعت نسبة الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بنسبة 270% خلال السنوات الأربع الماضية. ومع ظهور العديد من أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات المختلفة طوال الوقت، قد يكون من الصعب فهم كل ذلك. لذا، إليك نصائح أساسية لمساعدتك على البدء في دمج حلول الذكاء الاصطناعي.

ابدأ بفهم التكنولوجيا

هناك أنواع مختلفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكل منها أغراضه الخاصة. ويعد التعلم الآلي أحد أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم دون أن تتم برمجتها بشكل صريح. يتم تدريب خوارزميات ML على مجموعات بيانات كبيرة ثم تستخدم تلك البيانات لإجراء تنبؤات أو قرارات.

كما تعد شركتي "أمازون" و"نيتفليكس" من الأمثلة على كيفية استخدام الشركات لتعلم الآلة اليوم، حيث إنهم باتا يستوعبان مجموعة كبيرة من البيانات المتعلقة بسلوك عملائهم وعمليات البحث والاختيارات لتقديم التوصيات.

التعلم العميق

يعد التعلم الآلي العميق أو دي إل، هو نوع من تعلم الآلة الذي يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية للتعلم من البيانات. واستوحت فكرة الشبكات العصبية من بنية الدماغ البشري، وهي قادرة على تعلم أنماط معقدة من البيانات. وقد تستخدم الشركة التعلم العميق عندما تحتاج إلى حل مشكلة معقدة أو تتطلب درجة عالية من الدقة مثل تحديد الأشياء والمشاهد في الصور ومقاطع الفيديو أو اكتشاف الاحتيال.

معالجة اللغة العصبية

تعد البرمجة اللغوية العصبية هي نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بفهم ومعالجة اللغة البشرية. ويمكن استخدام خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية لمهام مثل تلخيص النص والإجابة على الأسئلة. ويتم استخدام ذلك لتحليل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي ومراجعات العملاء وتعليقات العملاء وبيانات المبيعات.

استخدم الخواريزميات لصالحك

يمكن القول أن السيرة الذاتية هي نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بفهم ومعالجة الصور ومقاطع الفيديو. ويمكن استخدام خوارزميات السيرة الذاتية لمهام مثل اكتشاف الأشياء والتعرف على الوجه وتصنيف الصور. كما يمكن استخدام نماذج الرؤية الحاسوبية لفحص المنتجات بحثًا عن العيوب والتأكد من استيفائها لمعايير الجودة. وتستخدم هذه التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التصنيع وتجهيز الأغذية والأدوية، فضلا عن المراقبة والكشف عن الاحتيال.

تحديد احتياجاتك

ما الذي تحاول تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ بمجرد أن تعرف احتياجاتك، يمكنك البدء في تضييق نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الصلة بك وإحدى أولى عمليات التبني تمت في التجارة الإلكترونية وإيجاد طرق لتحسين تجربة العملاء. كما أشارت أكثر من نصف الشركات التي شملتها دراسة أيه آي انفراستراكشير إلى أنها ستعزز فرق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الموجودة لديها بمزيد من علماء البيانات ومهندسي البيانات.

تقييم شركات الذكاء الاصطناعي المختلفة

ابحث عن الشركات التي تتمتع بسجل جيد في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وضع في اعتبارك خبرة الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المحددة التي تهتم بها. مع تقييم قصص النجاح وحالات الاستخدام.