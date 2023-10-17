شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-10-2023.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والنساجون الشرقيون للسجاد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 59 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.8 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.55%، والعرب على 7.69%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 326.9 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 244.7 مليون جنيه، 182.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 616 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.64%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 15.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.26%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 18.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.32%.

- حديد عز بسعر إغلاق 66.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.43%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 11.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.825 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.28%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 182.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.