شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والنساجون الشرقيون للسجاد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 59 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.8 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.55%، والعرب على 7.69%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 326.9 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 244.7 مليون جنيه، 182.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 618.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 60 ألف سهم، 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، 171.4 ألف سهم، 220 ألف سهم، 452.2 ألف سهم، 513 ألف سهم، 932.7 ألف سهم، 186 سهم، 348 ألف سهم، 68.4 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 800 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 254.1 ألف سهم.

أي أف جي

أعلنت شركة أي أف جي القابضة، شراء صندوق العاملين بالقطاع الحكومي عدد 1.33 مليون سهم بالشركة بسعر 16.29 جنيه بقيمة إجمالية 21.7 مليون جنيه لترتفع حصتها من 4.99% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

دايس للملابس

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم شركة دايس للملابس بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء، والحد الأدنى للأسهم حرة التداول من أسهم دايس بسعر نقدي 0.65 جنيه للسهم الواحد.

بنك فيصل الإسلامي

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن إجمالي حجم أعمال البنك ارتفع من 172.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 إلى 174 مليار جنيه بنهاية سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 0.9%، وزاد إجمالي الأصول من 169.6 مليار جنيه إلى 171 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وبلغ صافي أرباح الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر عام 2023 قيمة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 51.4%.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن حصول شركتها التابعة الشركة المتحدة للمعادن، على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم استخدامه لتأمين احتياجات الشركة لتمويل رأس مال الشركة العامل، وذلك لاستيراد القطب النحاسي الذي يعد عنصر مهم لإنتاج الكابلات.