شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـ"اتصالات": نتصدر جودة شبكات المحمول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من &e، إن الشركة تعمل باستمرار على تحسين معايير جودة خدمة الشبكة في مصر بصفة مستمرة، ولذا فهي تحل في ريادة أداء شبكات المحمول في مصر وفقًا لكل مقاييس تقييم الأداء، مضيفًا أن زيادة مستوى المنافسة بين شركات المحمول ينعكس على جودة الخدمة للعملاء، لاختيار المشغل الذي يفضله.

أوضح "متولي"، في تصريحات صحفية، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس جلوبال، المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، أن أسعار خدمات المحمول في مصر ثابتة منذ سنوات رغم تحريك أسعار كل المنتجات في السوق المحلي، وإنفاق استثمارات ضخمة لاستيعاب توسعات الشركة يتم تمويلها بالدولار، منوهًا إلى أن الشركة طلبت زيادة أسعار خدمات الاتصالات، ولكن القرار النهائي ليس في يد الشركة.

أضاف حازم متولي، أن الشركة تنفق دومًا على تطوير خدمات الشبكة، وإنشاء أبراج في المدن الجديدة، إضافة إلى محاولة التغلب على نقص الكهرباء لتزويد أبراج الشركة بالطاقة بقدر الإمكان.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات، إلى نمو استخدام العملاء للمحافظ الإلكترونية، والذي بلغ عدد عملائها مليون عميل خلال العام الحالي، بزيادة تفوق 100% عن العام الماضي، كما زاد الإقبال على تطبيق my etislat وذلك بعد زيادة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، وكذلك خدمات بنكية، مما زاد من عدد العمليات المنفذة على التطبيق، مشيدًا بفريق عمل الشركة المسؤول عن إدارة هذه الخدمات في تقديمها بصورة ميسرة للعملاء وبتكامل مع كل مزودي الخدمات.