شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت الضغط مع ارتفاع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء؛ حيث أثر ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى في المستثمرين، واكتسب موسم أرباح الربع الثالث قوة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.23%. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.34%، في حين انخفض مؤشر ناسداك 0.61%.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.80%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أكتوبر، عندما تم تداوله عند 4.887%. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أكثر سخونة مما توقعه الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.

وقد ضغط ارتفاع العائدات على السوق الأوسع في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يقوم المتداولون بتقييم احتمالات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول من المتوقع. كما أخذ المستثمرون في الاعتبار التأثير المحتمل للحرب بين إسرائيل وحماس في الاقتصاد العالمي.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: «إن سوق السندات هو الذي يقود سوق الأسهم في هذه المرحلة».

وأضاف: «أنت ترى أن الاتجاه الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين يعيد تأكيد نفسه».

موسم أرباح الربع الثالث

ومن المؤكد أن البداية القوية لموسم أرباح الربع الثالث تساعد في تخفيف المخاوف إلى حد ما. وارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن 1.7% بعد تجاوز التقديرات المتفق عليها لهذا الربع. وتراجع «جونسون آند جونسون» 1.22%، على الرغم من تجاوز توقعات المحللين للأرباح والإيرادات في الربع الثالث وزيادة توجيهاته للعام بأكمله.

وارتفع سهم «بنك أوف أمريكا» 0.91%، بعد تسجيله لإيرادات وأرباح فاقت التوقعات في الربع الثالث، لكن سهم «جولدمان ساكس» انخفض 1.72% مع تحليل المستثمرين لأحدث تقرير للعملاق المالي والذي أظهر تراجع أرباح البنك خلال الربع الثالث.

وتراجعت أسهم «انفيديا» 4.80%، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن خطط لتشديد القيود على مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين.

وتأتي تحركات الثلاثاء في أعقاب جلسة رابحة للأسهم الاثنين؛ حيث طغى التفاؤل بشأن موسم الأرباح على ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وأنهى مؤشر داو جونز الاثنين مرتفعاً بأكثر من 300 نقطة، في حين أنهى مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» وناسداك الجلسة بارتفاع يزيد على 1%. (وكالات)