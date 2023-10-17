شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» و«هواوي» تسرعان مسار الحياد المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مدينة مصدر، مذكرة تفاهم مع «هواوي» للمساهمة في تسريع المسار الوطني لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

تهدف المذكرة إلى تبادل المعارف وبناء القدرات لدعم مسارات التنمية صفرية الانبعاثات، والمساهمة في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة مصدر، وتشجيع تبني أنظمة المعلومات والاتصالات منخفضة الانبعاثات من خلال «إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات» الذي أصدرته هواوي في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط لتحوّلها نحو مصادر الطاقة النظيفة.

قال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «تطوّر مدينة مصدر بالفعل عدداً من أفضل المباني أداءً وكفاءةً في استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة. ويعد تحسين أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات خطوةً بالغة الأهمية لتقليل طلبنا على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتكنولوجيا. ونسعى من خلال هذه الجهود إلى إرساء نموذج يحتذى للمدن الأخرى التي ترغب في تحقيق صافي انبعاثات صفري».

فيما قال صفدر نذير، النائب الأول لرئيس القطاع العام في «هواوي» بالمنطقة: «نسعى من خلال مذكرة التفاهم الجديدة إلى تمكين تبادل المعارف والخبرات، وتشجيع استخدام أنظمة المعلومات والاتصالات التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالتكنولوجيا، وتشجيع تبني إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات».