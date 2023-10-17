شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «الراصد الذكي» بجناح حكومة الشارقة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس»، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأحمد تميم الكُتَّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، عضو المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي، وعبد الله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي خورفكان، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة، وسعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

مسجد الشارقة

وشهد جناح الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي، في اليوم الثاني من المعرض، إطلاق دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لخدمة «جولة في مسجد الشارقة»، التي تمكّن الأفراد من القيام بجولة افتراضية باستخدام تقنية الميتافيرس للتعرّف إعلى مسجد الشارقة وملحقاته، والتنقل في أرجائه المختلفة؛ مثل المتحف، وتلمّس تفاصيل المعروضات الموجودة فيه عن قرب، وتتاح هذه الخدمة المبتكرة عبر الموقع الإلكتروني، أو باستخدام نظارة الواقع الافتراضي «في آر».

خدمات ذكية

كما شهد الجناح إطلاق مشروع «الراصد الذكي» الذي طوّرته بلدية مدينة الشارقة، بهدف الإسهام بشكل فاعل في المحافظة على المرافق العامة وجمالية المظهر العام للمدينة. ويتمثّل المشروع في منظومة من الكاميرات المتقدمة التي توظّف أحدث التقنيات للقيام بعمليات رصد وتسجيل تلقائي لمشوّهات المظهر العام؛ من الملصقات العشوائية، والسيارات المهملة، وغيرها من المشوهات ذات الصلة بالبلدية، حيث تلتقط هذه الكاميرات صورة المشوّهات وإحداثيات الموقع، ويتم إرسالها على الفور إلى مركز التحكم لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمظاهر السلبية في مرافق ومكونات المدينة.

كما استعرضت البلدية خدمة «مخططاتك في عالمك الافتراضي»؛ وهي خدمة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، توفرها لمُلّاك الأراضي لقاء رسوم محددة عند تقديم مخططاتهم لاعتمادها. وتُسهِّل هذه الخدمة على المالك تشكيل تصوّر مستقبلي لمساحات مشروعه الخاص، عبر استخدام عدسة الواقع الافتراضي «في آر»، وجهاز معصم اليد؛ للانتقال إلى بيئة العالم الافتراضي حيث يمكنهم تخيُّل محيطهم والتفاعل معه باستخدام الرؤية والاستشعار تماماً كما يفعلون في العالم الواقعي.

المدن الذكية

وتميّز اليوم الثاني أيضاً بتنظيم ثلاث ورش عمل كانت الأولى بعنوان «المدينة الرقمية» ناقش خلالها محمد إسماعيل، مدير القنوات وشبكة التحالفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إتش 3 سي» الصينية المتخصّصة في البنى التحتية التكنولوجية، مفهوم المدن الذكية ومقوماتها وأثرها في مختلف القطاعات. وتركّز النقاش حول أربعة محاور تضمنت: متطلبات المدينة الذكية، وماهية التحوّل الرقمي الذي يسهم في تحسين مرافق المدينة وخدماتها، ومواصفات المدينة الذكية، وكيفية تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، وتأثير المدن الذكية في الاقتصاد والبنية التحتية.

وخلال ورشة عمل تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول الرقمي في الحكومات» تحدث راشد ماجد العبار، مدير العلاقات الاستراتيجية والشراكات في شركة أوراكل، حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على توفير خدمات رقمية سهلة وسريعة للمتعاملين. فيما شهد الجناح في ختام اليوم الثاني ورشة عمل قدمها «فيجاي كومار ناندانام»، مدير الاستشارات والمبيعات في شركة «ساب»، حملت عنوان «مساعد الذكاء الاصطناعي المعرفي للحكومات - مستقبل التكنولوجيا».