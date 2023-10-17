شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أبوظبي تستعرض جهود الابتكار والسلامة في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت حكومة أبوظبي التزامها الراسخ بالتطوير والابتكار، من خلال مشاركتها في «جيتكس»، حيث جرى الكشف عن مبادرتين رائدتين هما نظام تنبيه السائقين في حالات الطوارئ، الذي قدمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بينما قدم جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة «الراصد»، ويؤكد كلا المشروعين اهتمام الحكومة بتوفير الحلول الذكية، وإعادة إرساء معايير الحوكمة وإثراء حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

يعمل نظام تنبيه السائقين المتطور عند حالات الطوارئ في جميع الطرق السريعة الرئيسية في الإمارة، ويؤكد هذا النظام الجهود الاستراتيجية التي تبذلها حكومة أبوظبي متمثلةً بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز أمن الطرق.

خطوة مهمة

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: «إن نظام تنبيه السائقين في حالات الطوارئ يعد خطوةً مهمة في سعينا لضمان أمن ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، إذ طالما كان التزامنا بتوفير السلامة على الطرق حتمياً».

وذكر جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد أكثر من 200 قاعدة لرصد المخالفات المتعلقة بالتدقيق المالي في أكثر من 80 جهة ومؤسسة. وتوفر أكثر من 20 لوحة معلومات لتصور البيانات وتحليلها، ما يتيح اتخاذ قرارات مناسبة لحلها. كما تتميز المنصة الرائدة في نظام الإفصاح المالي المتقدم بتوسيع نطاق تحليلات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ودمج مصادر البيانات الخارجية.

30 جهة حكومية

وقد ضمّ جناح حكومة أبوظبي أكثر من 30 جهة حكومية قدمت العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج لتحسين مستوى الخدمات ونوعية الحياة في الإمارة، التي سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع التحول الرقمي في العديد من المجالات، بما في ذلك الاتصالات والسلامة والحماية وتحليل البيانات.

ومن المشاريع الأخرى الرائدة، أطلق مركز الإحصاء– أبوظبي، التابع لدائرة التمكين الحكومي، مشروع «إطلاق إمكانات البيانات لتحقيق المصلحة العامة ويطمح هذا المشروع إلى تحديد وتخطيط وتنفيذ سلسلة من المبادرات الساعية لتعزيز استيفاء البيانات واستخدامها وتحليلها، مدعوماً بوحدات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط الجهود الحكومية، ما يؤثر بشكل إيجابي على تكلفة وكفاءة الخدمات عبر مختلف الهيئات والجهات، خاصة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات.

كما استعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني نظام التدريب المنهجي «T-Sat» الذي يتيح نماذج احترافية موحدة لإنشاء التقارير المعتمدة. وأطلقت أيضاً منصة حماية الرقمية، التي ستمكن الهيئة من توثيق إجراءات السلامة والحماية للمنشآت والمباني من خلال ربط وتكامل الأنظمة الحكومية إلكترونياً، ما يعزز تجربة المتعاملين.

المترجم العالمي

فيما قدمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مختبر ميتافيرس المترجم العالمي، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة مركز ميتافيرس، الذي يمكنه تخيّل وإنشاء أي نوع من المحتوى لتسهيل الاتصال والترفيه والتعليم، باستخدام الجيل التالي من التقنيات الحديثة المتطورة.

وكشفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن تأسيس مركز الاتصال الرقمي لأصحاب الهمم من الصم، الذي يوفر خدمة تحديد الموقع الجغرافي وإمكانية إجراء الاتصالات الطارئة للحصول على المساعدة الفورية ومكالمات الفيديو في أي وقت لتقديم المساعدة والدعم.

وتسعى حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها للعام الثاني عشر على التوالي في هذا الحدث العالمي، إلى تأكيد التزامها بترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الريادية في مجال التحول الرقمي الحكومي، بناءً على النجاح الباهر الذي حققته في الدورات السابقة.