شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا: لا نتوقع تأثيراً للقيود الأمريكية في تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إنفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق من حيث القيمة، الثلاثاء: «إنها لا تتوقع أن يكون للقيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الذكاء الاصطناعي إلى الصين أي تأثير ملموس في الأمد القريب على النتائج المالية».

وذكرت الشركة في بيان: «نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها بينما نعمل على توفير منتجات تدعم آلاف التطبيقات في العديد من القطاعات المختلفة».

وأضافت:«بسبب الطلب العالمي على منتجاتنا، لا نتوقع تأثيراً ملموساً في الأجل القريب على نتائجنا المالية».

وتقيد الولايات المتحدة بيع الرقائق التي صممتها شركة «انفيديا» خصيصاً للسوق الصينية، كجزء من التحديثات الجديدة الشاملة لقيود التصدير المصممة لمنع وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة للغاية.

وقال مسؤول أمريكي كبير: «إن الضوابط الأكثر صرامة ستستهدف رقائق انفيديا A800 وH800، التي أنشأتها الشركة الأمريكية للتصدير إلى الدولة الآسيوية بعد أن فرضت إدارة بايدن قيودها الأولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتهدف هذه القيود، بما في ذلك القواعد المحدثة التي صدرت الثلاثاء، إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة ذات الاستخدامات العسكرية».

وتتطلب القواعد الجديدة أيضاً من الشركات إخطار الحكومة الأمريكية قبل بيع الرقائق التي تقل عن الحد الخاضع للرقابة، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ في وقت سابق. (وكالات)