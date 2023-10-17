شكرا لقرائتكم خبر عن «تويوتا» تمدد وقف الإنتاج الجزئي في مصنعين باليابان حتى الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات: «إنها ستمدد حتى الأربعاء وقف الإنتاج الجزئي في مصنعين محليين للتجميع بسبب حادث في منشأة للموردين».

كما أدى الحادث الذي وقع في شركة «تشو سبرينغ»، التي تصنع المحركات ونوابض الصمامات المستخدمة في المركبات، إلى توقف بعض الإنتاج في شركتي مجموعة «تويتا أوتو بدي» و «تويتا اندستريز».

وقال المتحدث: «إن الخطوط المتأثرة ستظل متوقفة بسبب الحادث، في حين سيتم أيضاً إيقاف خط في مصنع تابع لشركة أخرى تابعة للمجموعة، جيفو أوتو بودي، المستخدم لتصنيع حافلة تويوتا كوستر الصغيرة».

وقال متحدث باسم شركة تشو سبرينغ: «إن حادثاً شمل انفجاراً في مبنى بمصنع فوجيوكا، الاثنين، أسفر عن أضرار في المنشأة»، مضيفاً أن الشرطة وإدارة الإطفاء تجريان تحقيقات.

وتوقف الإنتاج في خمسة خطوط في ثلاثة مصانع لهياكل سيارات تويوتا بسبب الحادث، ما أثر في إنتاج سيارات الميني فان مثل ألفارد إضافة إلى بعض موديلات لاند كروزر، بما في ذلك الأسواق الخارجية.

وتقع خطوط تويوتا المتوقفة في مصنعي تاكاوكا وتسوتسومي التابعين لشركة صناعة السيارات، وكلاهما في مدينة تويوتا بوسط اليابان والتي تعد أيضاً موطناً لمقرها الرئيسي.

وتوقفت العمليات في جميع مصانع التجميع المحلية التابعة لشركة تويوتا البالغ عددها 14 في أغسطس/ آب؛ بسبب خلل في النظام.

وأغلقت أسهم تويوتا الثلاثاء مرتفعة 0.8% إلى 2681 يناً؛ وذلك تماشياً مع مكاسب السوق الأوسع. (رويترز)