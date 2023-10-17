شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتبنى عصر الذكاء الاصطناعي.. مدن ذكية وتنقل ذاتي أخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دبي العنان لعصر جديد من الهيمنة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023». ومع استمرار طرح تجارب السيارات ذاتية القيادة في مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات، بدأ يتجلى تأثير آلية التنقل الجديدة على الحياة المجتمعية. وتعنى شركة سيارات التاكسي الروبوت «بوني. إيه آي» (Pony.ai)، البالغة قيمتها 8.5 مليار دولار التي تمولها شركة تويوتا العملاقة، بتصميم المركبات ذاتية القيادة مع توزع نشاطها في وادي السليكون، وبكين، وقوانغتشو.

توسع إقليمي

وقال المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة «بوني. إيه آي»، الدكتور ليو وانغ، إنه يرى إمكانية كبيرة للتوسع نحو منطقة الشرق الأوسط. فلطالما وفرت هذه المنطقة بيئة أعمال مواتية، وأبدت استعداداً لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشجع إطلاق المشاريع المبتكرة.

أضاف وانغ «لطالما كانت المنافسة موضع ترحيب كبير بالنسبة لنا باعتبار أن التكنولوجيا وإمكانات السوق تتطور بسرعة مذهلة. ما يجعل أي شركة لا ترغب بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا المجال وإنما تطمح للعمل وسط بيئة متنوعة بحيث نتمكن جميعاً من التقدم معاً».

ويساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة صياغة آلية عمل كبار مسؤولي التكنولوجيا، كونه يتطلب عقلية ومهارات جديدة لقيادة وإدارة فرق تطوير البرمجيات. ويجد كبار مسؤولي التكنولوجيا أنفسهم مضطرين لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي كأصل استراتيجي وميزة تنافسية لتعزيز سبل الابتكار والتعاون بين المطورين مع معالجة التحديات والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل انتهاكات خصوصية البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

منصة تجمع العقول

شهد اليوم الثاني من معرض جيتكس جلوبال حضور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في دولة الإمارات للنسخة الأولى من المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام. وألقى كلمة رئيسية بهذه المناسبة أشاد فيها بجهود القائمين على معرض «جيتكس» و«المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا»، ووصف الحدث بكونه منصة تجمع أفضل وألمع العقول كما تعزز تبادل الخبرات بين الشركات الناشئة والأفراد والعلماء من جميع أنحاء العالم لصياغة مستقبل التكنولوجيا.

مدن ذكية

وتبنت أكثر من 50% من المدن الذكية تقنية الذكاء الاصطناعي المدعومة بشبكة الجيل الخامس G5، ما أثمر إمكانات اتصال أسرع وأكثر موثوقية للأجهزة المتصلة. لكن هذه الرؤية تواجه العديد من التحديات مثل المخاطر الخفية للأمن السيبراني، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات التي تهدد كل خطوة نقوم بها، فيما تعرقل قضايا التشغيل البيني وتيرة التقدم.

وكان هناك جلسة حوارية رفيعة المستوى حول مستقبل المدن الذكية تناولت موضوع «تحويل حلم الحياد الكربوني إلى حقيقة: إزالة الكربون من المدن بحلول عام 2050».

وتناولت الجلسة الدوافع الحرجة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في أسرع وقت ممكن، مستشهدة بعوامل عديدة مثل النمو السكاني. وشدد المتحدثون على المهمة المضنية للاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة مع استكشاف الحلول المحتملة، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري لإعادة توجيه الموارد نحو أهداف الحياد المناخي، وفرض ضريبة للكربون، وجذب تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع التحول بمجال الطاقة.