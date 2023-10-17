شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات ومشاريع تكنولوجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك «وزارة الطاقة والبنية التحتية» في معرض جيتكس بمجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي.

وتستعرض الوزارة في مشاركتها ضمن منصة الحكومة الاتحادية أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، التي تتواءم مع تطلعات الحكومة والمتعاملين، واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة دورة إنجاز معاملاتهم وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

كما تستعرض المركز الافتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد بخاصية «ميتا فيرس»، والذي يُمكن المتعاملين من الحصول على خدماتهم بالحضور الافتراضي، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتقديم المستندات ودفع الرسوم وطلب المعلومات، وذلك من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي.

كما تستعرض مجموعة من المنصات المتخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والتي تمثل منظومة مبتكرة وقاعدة معلوماتية شاملة، يتم من خلالها عرض وتبادل المعلومات والمعرفة بالاستناد إلى التقنيات الحديثة، وتُعنى بالارتقاء بمنظومة العمل بما يدعم اقتصاد الدولة، إضافة إلى دعم منظومة خدمة العملاء والرفاهية وجودة الحياة.

وقال المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة: «نحرص على مواكبة جهود حكومة الإمارات في التحول الرقمي والتطور السريع في قطاع التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تقديم الأفضل لأفراد المجتمع، وبما يلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على البيانات وسهولة الوصول لها».