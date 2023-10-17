شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الشرق الأوسط تركن 5 طائرات من أسطولها في تركيا تحسباً لتطور الأوضاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية: «إن الشركة ستضع خمساً من طائراتها البالغ عددها 24 في تركيا كإجراء احترازي في حالة نشوب صراع».

وأوضح المتحدث أن «هذه الخطوة لن تؤثر في عملياتها، وأن جميع الرحلات الجوية ستستمر كالمعتاد».

وقال المتحدث باسم شركة طيران الشرق الأوسط: «إن الطائرات الخمس جرى نقلها إلى مطار إسطنبول بتركيا في مطلع الأسبوع، وستظل هناك حتى إشعار آخر، في حين أن بقية طائرات الأسطول وعددها 19 ستعمل بشكل طبيعي».

وأضاف المتحدث أن «الشركة نبهت موظفيها بأن يكونوا على أهبة الاستعداد إذا دعت الحاجة إلى تنفيذ خطة طوارئ لنقل المزيد من الطائرات من المطار».

وقال: «إنها خطة في حالة الطوارئ ولن نلجأ إليها إن شاء الله».

وكانت الشركة قد أخرجت جميع طائراتها من مطار بيروت في بداية حرب يوليو/ تموز 2006 التي استمرت شهراً، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان معظمهم من المدنيين و157 إسرائيلياً معظمهم من الجنود. وتعرض المطار في وقت لاحق للقصف وتوقف عن العمل. (رويترز)