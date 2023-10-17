شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون مشترك في «إيفيجن».. و750 ألفاً في «إي آند موني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»: إن عدد مشتركي تطبيق e& money للدفع الرقمي قد بلغ 750,000 مشترك، فيما تم إصدار أكثر من250 ألف بطاقة رقمية للدفع المُسبق، عبر التطبيق تحمل علامة ماستركارد كما باتت البطاقة متاحة للاستخدام الفوري على محافظ «Samsung» و«Apple» و«Google».

وأضاف الشامسي في تصريحات على هامش «جيتكس جلوبال 2023: إن إجمالي عدد المشتركين في خدمات evision الترفيهية تجاوز 4.5 مليون مشترك، فيما تقدم أكثر من 600 قناة تلفزيونية وأكثر من 40,000 ساعة من المحتوى، حسب الطلب، وأن التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps» أصبحت جزءاً أساسيّاً من حياة الأفراد.

وأضاف الشامسي أن عروض الشركة، خلال جيتكس 2023، تتضمّن مجموعة من المشروعات والخدمات والمبادرات، التي تساهم في تعزيز التجربة الرقمية للأفراد، بما يشمل عرضاً توضيحياً لإتاحة خدمات تطبيقي EL GROCER وبسمات Smiles، ضمن تطبيق e& money، بهدف إثراء تجربة العملاء في المشتريات وتجارة التجزئة، والتعاون مع بقية الركائز في e& لتقديم تجربة تسوّق شاملة ومختلفة، وبما يتيح الفرصة للعملاء للتمتع بأحدث وأسهل الطرق لإجراء معاملاتهم.

250 ألف بطاقة

وقال: منذ الإعلان عن بطاقة «إي آند موني» في مارس/ آذار 2023، تمَّ إصدار أكثر من 250 ألف بطاقة رقمية، وقد وفّرت البطاقة واحدة من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات، عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقاً على بطاقات الائتمان.

وتُتيح بطاقة «إي آند موني» أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، ما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

وأوضح أن الشركة تستعرض، خلال المعرض، أحدث الحلول التقنية الذكية في تجارة التجزئة الذكية، ومنها الحل الذكي لقطاع التجزئة، حيث يتعرف الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات بمختلف أنواعها بمنتهى السهولة، ما يساعد في تجهيز قائمة المشتريات للعملاء، ويوفّر الوقت والجهد لموظف البيع الموجود في المكان. بينما توفّر عربة المشتريات الذكية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي أيضاً خدمات التعرف إلى المنتجات والمشتريات والأسعار بسهولة، وكذلك واجهات العرض الذكية، والتي تساعد المستهلكين في عمليات الشراء وتحليل بيانات مشترياتهم، وتقديم تجارب الشراء من خلال الواقع المعزّز.

وتابع الشامسي: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نقدِّم تجربة فريدة من نوعها تمنح العملاء فرصة تجربة التسوق الإلكتروني كاملة، عبر العالم الافتراضي؛ حيث يعيش الزوار تجربة التسوق من أكبر العلامات التجارية في العالم، من خلال التنقل باستخدام حركات اليدين عبْر تقنية الواقع المعزز، بأحدث حلول التجزئة الذكية.

النظارات الذكية

وضمن مجال التسوق أيضاً، نقدم خلال معرض جيتكس هذا العام النظارات الذكية، التي توفّر معلومات مفصلة حول المنتجات المختارة من قِبَل العملاء، وعربات ذكية لتقديم تجربة التسوق التفاعلية، من خلال جمع البيانات من المتسوقين أثناء تجولهم، بينما تساعد المرآة الذكية العملاء في العثور على المقاس المثالي، وتعزيز تجربة تسوقهم.

وفي قطاع الخدمات المالية، نتيح للعملاء التعرّف على حلول البنك الرقمي «WIO»، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصمّمة خصيصاً لتسهيل حياة الأفراد، وتمكينهم من إتمام مختلف معاملاتهم المالية بسهولة وأمان. ويدعم البنك الرقمي الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عبر تزويدهم بحلول إدارة الأموال بما يسهم في تحقيق النمو لأعمالهم.

وتقدّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسِّن نمط حياة العملاء وتَفُوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة، التي تتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتعدّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية الهوية الجديدة للمجموعة.

وبيّن الشامسي: من خلال الاستثمار في منصة كريم، هناك أيضاً العديد من فرص النمو لتعزيز قوة الشركة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب توسيع نطاق خدماتنا والانتشار الإقليمي، وستضع هذه الشراكة معايير جديدة لابتكار الحلول وتحسين تجربة العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع: يتمثل استحواذ «إي آند» مؤخراً على نسبة 50.03% من تطبيق كريم بقيمة 400 مليون دولار، لتكون بذلك المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق، الذي ينطلق بخدماته متعددة الأنشطة من الإمارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بحزمة من الخدمات.