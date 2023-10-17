شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: إفريقيا بحاجة إلى معاملة عادلة فيما يتعلق بتحديات المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الثلاثاء: «إنه ينبغي معاملة إفريقيا معاملة عادلة خلال مواجهة تحديات المناخ العالمية»، مشيراً إلى أن «القارة تسهم بالحصة الأقل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم».

وأضاف الغيص في كلمة أمام مؤتمر للطاقة في كيب تاون أن «من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في إفريقيا بنحو 80% من الآن وحتى عام 2045، وأن القارة بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون».

وقال في تصريحات عبر الإنترنت: «في عالم يستهلك فيه مطار هيثرو طاقة أكثر من تلك التي تستهلكها سيراليون، أو لا تحصل فيه ثلثا المدارس الابتدائية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الكهرباء، ينبغي عدم استخدام المقياس البيئي نفسه لعقد مقارنة بين مناطق تختلف مراحل التطور فيها اختلافاً كبيراً».

وتملك إفريقيا نحو 13% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، و7% من احتياطات النفط العالمي، ولكن يوجد بها أدنى معدل لاستهلاك الفرد من الطاقة في العالم.

وقال الغيص: «من شأن الاستفادة من الموارد الطبيعية في إفريقيا مثل النفط والغاز، أن تساعد في توفير القدرة على تحمل كُلف الطاقة وتخفيف فقر الطاقة».

وعلى الرغم من إمكاناتها الهائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، فإن نحو 600 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون من دون كهرباء ونحو مليار شخص من دون طاقة نظيفة للطهي. (رويترز)