شكرا لقرائتكم خبر عن «آمنة».. ضابط افتراضي برتبة ملازم في شرطة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حظيت «آمنة»، الضابط الافتراضي المستقبلي في شرطة دبي، بتفاعل كبير من قبل زوار معرض «جيتكس»، الذين بادروا إلى تقديم الاستفسارات لها باللغتين، العربية والإنجليزية.

وقالت خديجة فلامرزي، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن الضابط الافتراضي «آمنة» تحمل رتبة ملازم أول، متوفرة على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتجيب عن استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية، مثل خدمة دفع المخالفات المرورية، أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى.

وبينت أنها تستخدم برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إنجازه بجهود فريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر الأوامر الصوتية.