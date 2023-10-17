شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بث مباشر لمؤتمر معرض "صنع في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق أمس في واجهة روشن بالرياض النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية، تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور وزير التجارة العراقي، أثير سلمان الغريري.

"اليوم" تقدم البث المباشر للمؤتمر المصاحب لمعرض صنع في السعودية بنسخته الثانية، المنعقد الآن.

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صنع في السعودية

يهدف المعرض إلى تقديم تجربة زائر تثري المعرفة الصناعية وتدفع الولاء والطلب على المنتج الوطني ليصبح خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين على المستوى المحلي والعالمي.

كما يستهدف الترويج للقطاع الصناعي وإبراز مدى مواءمته مع التوجهات العالمية كالثورة الصناعية الرابعة والتقدّم الصناعي الذي تشهده السعودية.

وتشمل أهداف المعرض: خلق فرص تصديرية واستثمارية واعدة للشركات الوطنية من خلال توفير مساحات لدعم الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية من السلع والخدمات. إلى جانب إسهامه في بناء علاقة فاعلة مع المستورد الأجنبي من الدول ذات الأولوية التصديرية من خلال فرص أعمال وجولات تعريفية.