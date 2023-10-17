شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 17.9 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 وبلغت 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30.8%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 20.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 63.7%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقابل 15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 19.3%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة انخفاض 22.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.2%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بين 36.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 26.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 37.2%، و4.9 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 5.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 3%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 16.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.5%، و1.9 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.