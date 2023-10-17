شكرا لقرائتكم خبر عن «تدرا» تستعرض في «جيتكس» أهم التوجهات المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية - (تدرا)، في «جيتكس» مجموعة من التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تمثل رؤية الهيئة الاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء، لتكون مشاركة الهيئة هذا العام بمثابة إطلالة على مستقبل التحول الرقمي، والمدن الذكية، والحوكمة الرقمية في دولة الإمارات.

ويعبّر جزء كبير مما تعرضه الهيئة على منصة الحكومة الرقمية عن تصورات مستقبلية في مجال المدن الذكية، والتقنيات الروبوتية، والتعاون بين الإنسان والآلة لتحقيق الاستدامة في القطاعات المختلفة، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتمحور حول حلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وبعض المشاريع التي تمثل بعض المبادرات الرئيسية في الهيئة مثل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتب الابتكار هاكاثون الإمارات وغيرها.