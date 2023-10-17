شكرا لقرائتكم خبر عن 700 خدمة رقمية حكومية على منصة «تَمْ» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة - «تم»، بدائرة التمكين الحكومي: إن 6 جهات جديدة شاركت في منصة حكومة أبوظبي هذا العام في المعرض، هي: مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي.

وأضاف العسكر في تصريحات ل«الخليج»، على هامش «جيتكس جلوبال 2023»: أعلنت دائرة التمكين الحكومي عن النسخة المحدثة من منصة «تم»، والتي زودت بمجموعة من التحسينات والمزايا الجديدة كلياً، شكلاً ومضموماً، لتضفي لمسة خاصة/ شخصية على الخدمات الحكومية الرقمية. وتركز النسخة المحدثّة على إجراء تحسينات نوعية على 25 خدمة تُعتبر الأكثر استخداماً من جانب المتعاملين.

وتعتمد منظومة «تم» على عوامل تمكين رقمية عالمية المستوى جرى تطويرها ضمن مبادرة الحكومة المتكاملة، والتي أدت إلى تبسيط الأنظمة والعمليات التي تعتمد على البيانات في جميع جهات حكومة أبوظبي.

مبادرات

وأطلقت «حكومة أبوظبي» مجموعة من المشاريع والمبادرات، ومن أهمها في ما يتعلق بتطوير الطريقة التي يتفاعل بها المتعاملون مع الخدمات المقدمة، منها تطبيق«إسكان» الذي أطلقته هيئة أبوظبي للإسكان. أما في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني، فقد أطلق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة نموذج الضبط الدقيق «FalconLLM»، الذي يشكل قفزة كبيرة في مجال الأمن السيبراني.

وعن عدد الخدمات الرقمية والذكية التي توفرها حكومة أبوظبي؛ قال العسكر: توفر حكومة أبوظبي أكثر من 700 خدمة رقمية، وجميع هذه الخدمات الحكومية متاحة على منصة «تم»، فضلاً عن توفر عدد من خدمات شركات القطاع الخاص، مثل «دو»، و«اتصالات»، و«سالك»، و«درب».

وساهمت أكثر من 30 جهة حكومية في تطوير منصة «تم»، من خلال مشاركة وتبنّي الآراء والمقترحات الواردة من المتعاملين. ونسعى من خلال جهودنا المتواصلة في تعزيز انتشار الرقمنة إلى تأكيد التزام حكومة أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال التمكين الحكومي والتحول الرقمي.

وأوضح العسكر: أن من أهم المشاريع التي ركّزت على الذكاء الاصطناعي هو نظام «فحص المركبات بالذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل، ويعتمد على التقنيات المتقدمة لإجراء عمليات فحص وتقييم شاملة للمركبات في الإمارة.

مكانة رائدة

وأعلنت كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار عن إنشاء «مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة» في مدينة مصدر (SAVI). ويرسّخ المجمع مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام هذا النوع من المركبات.

أما في إطار تعزيز الخدمات المبنية على البيانات، فقد أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نظام «تنبيه السائق في حالات الطوارئ»، لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطرق، بينما قدمت دائرة الطاقة – أبوظبي مشروع «لوحة المعلومات الحرارية ثلاثية الأبعاد المخصصة لتحليل كثافة استخدام المياه والطاقة». كما أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي مشروع إمكانات البيانات لتحقيق المصلحة العامة الذي يهدف لتحديد وتخطيط وتنفيذ سلسلة من المبادرات الساعية لتعزيز استيفاء البيانات واستخدامها.

وحول المشاريع القائمة على «الميتافيرس» قال ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»: حرصاً من حكومة أبوظبي على الاستثمار في المشاريع التي تعتمد على تقنيات الميتافيرس، قدمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مختبر الميتافيرس «المترجم العالمي»، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي تم تطويره ليكون بمثابة مركز ميتافيرس يمكنه تخيّل وإنشاء أي نوع من المحتوى لتسهيل الاتصال والترفيه والتعليم بالجيل التالي. وسيوفر هذا المشروع فوائد عدة لحكومة أبوظبي، وهو جزء أساسي من دعم استراتيجيتها الهادفة للتحول الرقمي.