شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم تحول إلى واقع".. تفاصيل ثاني أيام معرض "صنع في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم في واجهة روشن بالرياض، ثاني أيام النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية، تحت شعار "الصنعة سعودية".

وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

الناتج المحلي

وقال وزير الاتصالات، إن كل صناعة بشكل عام يُقاس نجاحها بعدة مؤشرات، من أهمها الناتج المحلي، والوظائف، والتنافسية العالمية.

وأكد خلال كلمته اليوم، أن اليوم في الممكلة نتحدث عن السوق الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة سمو ولي العهد، وبجهود شركائنا بالقطاع الخاص.

وتابع أن هناك 6% مساهمة بالناتج المحلي، وزيادة عدد الوظائف من 150 ألف وظيفة إلى 340 ألف وظيفة، أما في التنافسية العالمية من الاتحاد الدولي للاتصالات فنحن بالمركز الرابع عالميًا.

رؤية المملكة 2030

بدوره، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن "صنع في السعودية" حلم قديم استطاعت رؤية المملكة 2030 أن تحوله إلى واقع.

وقال في كلمته: "افتخر أن تفاصيل نموذج العمل للمعرض وحتى الشعار والاسم كان بمتابعة سمو ولي العهد حفظه الله".

وأكد وزير الصناعة أنه من المهم للغاية وجود علامة سعودية تعزز حرص المواطن والمقيم باقتناء المنتج السعودي، وتجعل المملكة تنافس عالميًا.

وتابع: "يحق لنا أن نفتخر بأن أول علامة فرعية تكون في مجال التقنية، وهذا دليل على أننا نبحث عن التميز وليس الأمور البسيطة أو السهلة، وهي إشارة واضحة لطموحاتنا".

الشركة السعودية للصناعات الأساسية

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عبد العزيز بن علي العودان، أهمية معرض صنع في السعودية كمنصة لتحفيز الصناعات الوطنية بمختلف أنواعها.

وقال خلال كلمته بالمعرض، إن "سابك" تسعى للعمل مع جميع شركائها المحليين والعالميين من أجل تحقيق طموحات القيادة الحكيمة أيدها الله، في تمكين المصنعين المحليين من التوسع في تطوير المنتج الوطني ورفع كفاءته وتنافسيته بما يعزز حجم الصادرات.

وأوضح أن هذا الهدف يتطلب استكشاف فرص التعاون واستثمار كافة المعطيات المتاحة لتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في العالم.

دعم المبادرات المحلية

وقال " العودان": نؤمن بأهمية دعم المبادرات المحلية والاستثمارات الواعدة في الممكلة، خاصة أن "صنع في السعودية" مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأشار إلى أن "صنع في السعودية" ليس مجرد شعار، بل هو برنامج وطني يهدف للابتكار والتطوير والجودة.

وتابع: "نتطلع إلى رؤية هذا المعرض يزدهر وينمو في المستقبل للاسهام في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الممكلة على الساحتين الإقليمية والعالمية".

وأوضخ أن "سابك" ستعرض أبرز ما أنجزته في مجالات تركيزها الراهنة والمستقبلية، ويشمل ذلك قطاعات الكيماويات والبوليمرات والمغذيات الزراعية.