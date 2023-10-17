شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "العقارات" بنسبة 7.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها العقارات بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، 4.7%، 4%، على التوالي، وقفز قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 2.8%، على الترتيب.

وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 59 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.8 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.55%، والعرب على 7.69%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 326.9 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 244.7 مليون جنيه، 182.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.59% ليغلق عند مستوى 27070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 9241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5333 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.