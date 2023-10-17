تفاهم بين «مدن» وهيئتي الصادرات والمحتوى المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مذكرتي تفاهم مع هيئتي الصادرات السعودية والمحتوى المحلي لتمكين المنتجات الوطنية، وذلك ضمن مشاركتها في النسخة الثانية لمعرض «صنع في السعودية» الذي يقام في الفترة (16 - 19 أكتوبر 2023) بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «الصنعة سعودية».

واستهدفت مذكرة التفاهم بين «مدن» وهيئة «تنمية الصادرات السعودية» تبادل الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في إدارة المدن الصناعية، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والحلول التيسيرية لتنمية الصادرات غير النفطية، كما سيتم تخصيص أراض صناعية لعرض منتج «بيوت التصدير» في المدن الصناعية.

كما تناولت مذكرة التفاهم بين «مدن» و»هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» تحقيق التكامل لتنمية المحتوى المحلي في المدن الصناعية وتبادل أبرز الخبرات والممارسات في مجال الابتكار المؤسسي، إضافة إلى إنشاء برنامج المحفزات للشريك الصناعي، وإنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية والتطلعات الوطنية في القطاع الصناعي.

يذكر أن «مدن» نجحت خلال 2023 في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6,299 مصنعا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1,283 مصنعا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون م2، وذلك وفق أهدافها الاستراتيجية لعام 2023 تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

أهداف مذكرة التفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية:

تبادل الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في إدارة المدن الصناعية.

توفير الخدمات اللوجستية والحلول التيسيرية لتنمية الصادرات غير النفطية.

تخصيص أراض صناعية لعرض منتج «بيوت التصدير» في المدن الصناعية.

أهداف مذكرة التفاهم مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: