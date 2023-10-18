شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: طفرة فى صادرات مصانع قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف المهندس خالد الفقي ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية ،أن العديد من شركات قطاع الأعمال العام حققت نتائج غير مسبوقة فيما يتعلق بحجم الإيرادات والأرباح والصادرات على وجه الخصوص ،مما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، منها شركة النصر للتعدين ومصر للألمونيوم والسبائك الحديدية التي تعد اعلى 3 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

‏أضاف المهندس خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أن توفير رأسمال عامل مع وجود إدارات محترفة وعمال على أعلى مستوى يساهم بشكل ملموس في الارتقاء بالشركات وزيادة صادراتها ،ولاسيما فتح أسواق جديدة لتلك الشركات ؛مما يدعم الاقتصاد الوطني وهو نموذج يمكن تطبيقه على العديد من الشركات التي يمكنها مضاعفة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، خلال العام المالي الماضي 2022-2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 47.5% على أساس سنوي وتحقيق صادرات بلغت 371 مليون دولار لكمية 130 الف طن قرابة نحو 11.5 مليار جنيه .

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة أنها سجلت صافى ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه فى العام المالى المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

كما حققت شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صادرات كبيرة وغير مسبوقة خلال للعام المالى 02-2023 ، حيث نجحت الشركة بقيادة أبو المجد مفتاح، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب فى تحقيق 1.9 مليار جنيه صادرات العام المالى 2022-2023 ، مقابل صادرات بلغت 1.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022 ، كما بلغت الكميات التي تم تصديرها 913.9 الف طن مقابل 153.9 الف طن .