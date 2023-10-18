شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة هادئة.. استقرار أسعار العقود الآجلة للنفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الثلاثاء، بعد جلسة هادئة إلى حد ما في ظل انتظار المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في العالم، وتقييم آفاق الطلب والعرض العالميين في السوق.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تعاملات الثلاثاء بسعر 86.66 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، وهو تقريبا نفس مستواه أمس.

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في الوقت نفسه سجل خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.25 دولار إلى 89.90 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

بيانات اقتصادية صينية

وفي ظل المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ينتظر المتعاملون في سوق النفط بيانات اقتصادية صينية، بما في ذلك معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحاليّ، ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي والمنتظر نشرها اليوم الأربعاء.

كما ينتظر المتعاملون البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون الخام لدى الولايات المتحدة.