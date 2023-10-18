شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.02% عند 32033.81 نقطة اليوم الأربعاء.

في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.16% إلى 2295.65 نقطة.