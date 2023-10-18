شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى الأسواق.. الطماطم تواصل الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الطماطم في الأسواق انخفاضها ليصل السعر النهائي للمستهلك 5 إلي 8 جنيهات، كما سجل سعر البصل انخفاض إلي 20 جنيها للبصل الأحمر مقابل مستويات وصل 30 جنيها في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

فى ذات السياق، سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، وبلغ سعر كيلو الليمون انخفاض إلى 15 جنيها للمستهلكين، وبلغ سعر الجزر 30 جنيها، وسجل سعر الثوم 50 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر العنب 25 إلي 35 جنيها والجوافة من 5 إلي 10 جنيهات وسجل سعر الموز 12 إلي 15 جنيه والرمان انخفض من مستويات 20 جنيها إلي مستويات 15 و 12 جنيها وبلغ سعر كيلو البلح سعر تراوح بين 20 إلي 45 جنيها حسب النوع المستهلك.