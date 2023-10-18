شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3% إلى 91.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6%، إلى 88.92 دولار للبرميل.

قلق الأسواق

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء، "إن إلغاء القمة بين بايدن والقادة العرب يقلل من احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع".

وتشعر الأسواق بالقلق أيضا إزاء شن الاحتلال اإسرائيلي هجومًا بريًا على غزة.

وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقًا لمصادر في السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وكان ذلك انخفاضًا حادًا مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام، ما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيًا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.