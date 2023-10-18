شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث الشرق الأوسط ترفع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن أججت الحرب في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي، ما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يُعد ملاذا آمنًا، على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1929.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1942.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الصراع في غزة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

إنتاج المصانع الأمريكية

وارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدًا الخميس، للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.93 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 898.77 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.8% إلى 1134.93 دولار.