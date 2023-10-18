الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه على شاشات التداولات الموجودة بفروع بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استكمالا لعرض العملة الأمريكية بالمصارف الحكومية.. جاء سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية ببنك SAIB ببداية التعاملات إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار بعملة مصر المحلية داخل بنك البركة في بداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك المصرف المتحد الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أبقى بنك الكويت الوطني على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.