شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى في شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في شهر تقريباً، الأربعاء، بعدما عزز انفجار مستشفى بغزة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وأبقى على جاذبية المعدن النفيس كاستثمار آمن.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1935.63 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1948.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ اندلاع الصراع على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وعززت الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهو أمر يلقي بثقله عادة على أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول غداً الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.02 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 900.15 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.2% إلى 1141.04 دولار. (رويترز)