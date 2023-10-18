شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%.

وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7% مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث. وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إيرميس وريتشمونت بما يتراوح بين 0.2% و0.8% مدعومة ببيانات نمو أفضل من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة أديداس 4.7% بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للإيرادات وخفضت توقعات الخسائر لعام 2023.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بقي عند 6.7% في سبتمبر/أيلول مخالفاً توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.

(رويترز)