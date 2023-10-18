الاقتصاد

صندوق الاستثمارات السعودي يبدأ بيع أول صكوك على شريحتين

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة بنكية، الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، بدأ تسويق إصداره الأول من صكوك على شريحتين.

وحدد الصندوق سعراً استرشادياً أولياً عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار. (رويترز)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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