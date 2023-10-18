شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودي يبدأ بيع أول صكوك على شريحتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة بنكية، الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، بدأ تسويق إصداره الأول من صكوك على شريحتين.

وحدد الصندوق سعراً استرشادياً أولياً عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار. (رويترز)