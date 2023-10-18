شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدي المنصات الخاصة ببيع السيارات المستعملة عن وجود ارتفاع في الطلب علي السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 30% في السوق المحلي، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 .

وعللت ذلك نظرا لوجود نقص في المعروض من السيارات الجديدة وبالتالي توجه الطلب للسيارات المستعملة، كما أوضحت المنصة أن السوق المصري يواجه هذا النقص في المعروض من السيارات منذ فترة، بالإضافة لارتفاع أسعار المعروض منها، حيث هناك نقص في عملية التوريد في صناعة السيارات، لافتة إلى أن نسبة المتاح في السوق المحلي لا يكفي حجم الطلب .

وأفادت ايضا المنصة من خلال دراسة للسوق أن عدد الباحثين علي السيارات المستعملة علي المنصة تخطي حاجز الـ 150 ألف باحث شهريا، موضحة أنها تقدم لعملائها خيارات متنوعة من السيارات المستعملة، فالعميل يمكنه التعرف على أبرز النصائح اللازمة لشراء سيارة، كما يمكنه المقارنة بين اختيارات متنوعة .