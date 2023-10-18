شكرا لقرائتكم خبر عن «باراماونت»: التوصل لاتفاق مع الممثلين المضربين وارد خلال «مدى قصير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس التنفيذي لاستوديوهات «باراماونت» بوب باكيش، الثلاثاء، أنّ التوصل إلى اتفاق بين الممثلين المضربين في هوليوود منذ تموز/يوليو ورؤساء الاستوديوهات وارد خلال «مدى قصير»، مبدياً «تفاؤلاً» في هذا الخصوص رغم تعليق المفاوضات بين الطرفين في الأسبوع الفائت.

وقال باكيش، في تصريح خلال السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري («ميبكوم») التي تستضيفها مدينة كان الفرنسية، «بالتأكيد، تدهورت الأمور قليلاً خلال الأسبوع الفائت لكنّها (نقابة الممثلين) ترغب في العودة إلى طاولة الحوار». وأضاف «سنصل إلى حلّ، إذ في النهاية نريد جميعاً أن نستأنف العمل، وأنا متفائل بأننا سنتوصّل إلى اتفاق خلال مدى قصير».

وكان رؤساء الاستوديوهات والمنصات من أمثال ديزني ونيتفليكس يعقدون محادثات حتى الأسبوع الفائت مع ممثلين عن نقابة «ساغ-أفترا» الأمريكية التي تنوب عن 160 ألف ممثل وراقص وغيرهم من العاملين في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية.

لكنّ الطرفين أعلنا تعليق المفاوضات، في حين جرى التوصل خلال الشهر الفائت إلى اتفاق على الرواتب بين الاستوديوهات وممثلي كتاب السيناريو، في خطوة أنهت إضراباً أطلقه الكتاب في أيار/مايو.

وعلى غرار كتّاب السيناريو، يرغب الممثلون في أن يكونوا قادرين على كسب المزيد عندما يحقق أحد أفلامهم أو مسلسلاتهم نجاحاً كبيراً في المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض النظر عن شعبية العمل، بالإضافة إلى مطلبهم في الحصول على ضمانات في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي.

لكنّ المطالب المتعلقة بالرواتب وبمواجهة الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها «ساغ-أفترا» أكبر من تلك التي اقترحها كتّاب السيناريو.

ومع أنّ الإضراب يكبّد القطاع ملايين الدولارات يومياً، إلا أنه أتاح لـ«باراماونت» خفض نفقاتها، فلم تعد مضطرة لأن تفي بالتزاماتها الإنتاجية تجاه المضربين، بحسب باكيش. وقال «هذا صحيح بالنسبة إلى القطاع بالمعنى الواسع»، مضيفاً «لكن من المبالغة» القول إنّه ساهم في إنقاذ الاستوديو المثقل باستثماراته في البث التدفقي.

(أ ف ب)