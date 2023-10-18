شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز شبكة شراكاتها لدعم الشركات الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الأربعاء، مذكرتَي تفاهم مع حاضنة «إنترسيكت» للريادة في رام الله بفلسطين، وشركة «بيلدر إيه آي Builder.ai»، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، على هامش معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، الذي يقام في دبي هاربر في الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة.

وقّعت مذكرتَي تفاهم خلال «إكسباند نورث ستار»

وقّع الاتفاقية من جانب الغرفة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث قال: «تستهدف مذكرتَي التفاهم تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى الرقمية وتوفير حلول للتحديات، ما يسمح لكل طرف باستكشاف مجالات التعاون والاستفادة منها وتطوير المبادرات ذات المصالح والمنافع المشتركة».

مؤكداً: «يساهم هذا التعاون في دعم نمو اقتصاد دبي الرقمي، والارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية للابتكار، حيث نواصل الجهود من أجل تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في المجال الرقمي من خلال جذب الشركات الرقمية الرائدة عالمياً والمبتكرين، إضافة إلى المواهب المتخصصة وضمان قدرتها على الازدهار والاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة التي توفرها الإمارة. شراكاتنا مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أمر حيوي للنمو الاقتصادي، ودعم التحول الرقمي في إمارة دبي».

وتركز مذكرات التفاهم على تبادل المعرفة والتعاون في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وتسهيل البعثات والوفود التجارية بين جميع الأطراف المعنية، والتعاون بشأن التنمية الرقمية المستدامة، وكذلك الدعم المتبادل في مبادرات التفاعل ولقاءات الأعمال، بما يخدم تحسين وتعزيز التعاون بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وشركائها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدعم شركة «Builder.ai» مبادرة «طبِّق في دبي» من خلال توفير نماذج أولية مجانية للمشاركين، وتوفير التمويل المشترك للفائزين في أولمبياد التطبيقات، إضافة إلى توفير سلسلة من الورش التدريبية لدعم الشركات الناشئة في رحلتها الرقمية.