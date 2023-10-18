شكرا لقرائتكم خبر عن «أدمو لايفستايل» تستحوذ على «سي لا في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أدمو لايفستايل القابضة»، المشروع المشترك بين «ألفا ظبي» القابضة و«مونتيروك إنترناشيونال ليميتد»، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على مجموعة «سي لا في» في خطوة استراتيجية تأتي تتويجاً للجهود المتسارعة للشركة في إثراء محفظة أعمالها بمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المتخصصة بالرفاهية والتجارب الفاخرة والمطاعم والترفيه، ما يسهم في توسيع حضورها العالمي شرقاً، في عالم الضيافة والحياة العصرية.

وقال بتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس إدارة «أدمو لايفستايل القابضة»: «يشكل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة للتوسع في أعمالنا عالمياً، وتجسيداً واضحاً لرؤيتنا في المضي قدماً لاستكشاف العلامات التجارية البارزة التي تتمتع بحضور مميز في السوق والاستثمار فيها وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تعزيز الحضور العالمي لـ«أدمو لايفستايل» شرقاً، فحسب، بل يؤكد حرصنا على امتلاك محفظة أعمال غنية بالعلامات التجارية؛ إذ تعكس «سي لا في»، بعلامتها التجارية وحضورها القوي في الأسواق العالمية، التزامنا الثابت بتطوير أعمالنا، والحرص الدائم على إثراء محفظتنا».

وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية جديدة للقطاع السياحي في الدولة تصل إلى 100 مليار درهم. ويؤكد هذا الاستحواذ الذي يُعد من أحدث صفقات «أدمو»، التزام الأخيرة بتوسيع نطاق عملها وتطوير منصتها لاحتضان المزيد من العلامات التجارية الرائدة.

يُذكر أن مجموعة «سي لا في»، وتعني بالفرنسية «هذه هي الحياة»، انطلقت للمرة الأولى في جنوب شرق آسيا، مستوحية أعمالها من التراث الفني الغني للمنطقة في مجال الفنون والمنحوتات واللوحات والمعابد. وتوسعت المجموعة خلال السنوات الماضية إلى مدن عالمية، مثل سنغافورة ودبي وطوكيو وتايبيه، وتقدم بعلامتها التجارية عالماً من الترفيه والمطاعم متعددة المفاهيم في أماكن مميزة وساحرة، مواصلة بذلك جذب الزوار الباحثين عن تجارب فريدة وممتعة من مختلف دول العالم.

وفي عام 2022، كشف النقاب عن شركة «أدمو لايفستايل» القابضة، بهدف إضافة علامات تجارية فاخرة وتجارب راقية، وكان من ثمار ذلك الاستحواذ على «مجموعة ناموس» الرائدة عالمياً في قطاع الحياة العصرية والأطعمة والمشروبات.

وتلتزم كل من الشركتين باستكشاف أفضل فرص الاستثمار العالمية، ولديهما خطط طموحة لإنشاء منصة رائدة لمشاريع الحياة العصرية والرفاهية والضيافة والترفيه. (وام)