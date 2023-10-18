شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان الصيني عند أعلى مستوى في أسبوع.. والدولار يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت بيانات النمو الصينية التي نُشرت الأربعاء وجاءت أفضل من المتوقع دفعة للعملات الآسيوية، وقادت اليوان لأعلى مستوى في أسبوع وضغطت على الدولار.

لكن الهجوم الذي تعرض له مستشفى في غزة أمس جعل التحركات متواضعة، وأبقى المستثمرين في ترقب لاحتمالات اتساع نطاق الصراع.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً بلغت نسبته 1.3% في الربع الثالث مرتفعاً من 0.5% في الربع الثاني ومتجاوزاً توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 1%. كما ارتفع الناتج الصناعي وتراجعت البطالة.

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلاً 7.2905 مقابل الدولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24% في أحدث تداولات مسجلاً 0.6381 دولار أمريكي كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5907 دولار أمريكي.

الدولار

وسجل مؤشر الدولار، هبوطاً طفيفاً إلى 106.19، بعد أن ارتفع 0.53% أمس الثلاثاء، لكنه ظل دون أعلى مستوى في 11 شهراً الذي لامسه الأسبوع الماضي وبلغ 107.34.

واستقر اليورو عند 1.0571 دولار بينما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.2194 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتراجع في سبتمبر/أيلول كما كان متوقعاً.

وظل الشيكل الإسرائيلي حول أدنى مستوى منذ 2015، في حدود أربعة مقابل الدولار.

وسجل الين في أحدث تداولات ارتفاعاً طفيفاً عند 149.69 للدولار. وأعلن بنك اليابان الأربعاء على غير المتوقع شراء سندات بقيمة ملياري دولار لإبقاء الضغط النزولي على العوائد. (رويترز)