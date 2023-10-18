شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 91.67 دولار لخام برنت و88.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 91.67 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.56 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

وتعانى أوروبا فى الآونة الأخيرة من ارتفاع كبير فى الأسعار مع التضخم المرتفع، ولذلك بدأت فى تنفيذ الياسة المتشددة لمحاربة غلاء الاسعار، وأوضحت البنوك المركزية أنها عازمة على الابقاء على أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان ذلك ضروريا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاكونومستا" الإسبانية فإنه على الرغم من أن التضخم أصبح ثابتا إلى حد كبير إلا أن أسعار الغذاء والطاقة لا تزال تشهد تقلبا كبيرا وحالة من عدم الاستقرار، وهو ما يجعل البنوك المركزية عازمة على ابقاء الفوائد مرتفعة وهو ما يثير مخاوف خول اضرار الاستثمار الخاص والعام.

وفى السياق نفسه، قال عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن قرار البنك برفع أسعار الفائدة، استغرق وقتا أطول مقارنة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب عدة عوامل، وأضاف لين، أنه في عام 2021، لعب الطلب دورا أكثر أهمية في دفع التضخم داخل الولايات المتحدة لأعلى، مما عجل بتشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح أن هناك توقعات أن يعود التضخم إلى المستويات المستهدفة في وقت ما في عام 2025، وقبل ذلك، سوف ينتعش نمو الأجور الاسمية، مما يسمح للعمال بتعويض بعض دخلهم الحقيقي المفقود، وبما أن السياسات التقييدية ستؤدي إلى إضعاف الطلب المحلي، فإن هوامش ربح الشركات يجب أن تضغط وتساعد على تخفيف تأثير نمو الأجور بشكل أسرع على التضخم، كما أوضحنا في بحث حديث.

وقال خبراء إن التغيرات العالمية من الممكن أن تؤدى إلى تفاقم مشاكل النمو العميقة الجذور في أوروبا، على سبيل المثال فقد أدى الوباء ومشاكل إمدادات الطاقة المستمرة إلى زيادة العقبات الهيكلية، وتعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الإنتاج، والآن تواجه البلدان الأوروبية أيضاً تغيرات هيكلية مستمدة من التجزئة الجيوسياسية، وتغير المناخ، والتكيف الضروري مع التكنولوجيات الجديدة، كما هو الحال في صناعة السيارات.