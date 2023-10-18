الاقتصاد

"ابدأ": نؤيد رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى على الفلسطينين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن تأييدها لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

 

وطالبت المبادرة الوطنية "ابدأ " التدعيم الكامل في المطالبة بالتفويض الشعبي والاصطفاف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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