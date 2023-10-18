شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ": نؤيد رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى على الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن تأييدها لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم. وطالبت المبادرة الوطنية "ابدأ " التدعيم الكامل في المطالبة بالتفويض الشعبي والاصطفاف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

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