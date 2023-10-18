شكرا لقرائتكم خبر عن «فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء «مصانع للذكاء الاصطناعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة وشركة «نفيديا» الأمريكية الرائدة في المعالِجات الإلكترونية، الأربعاء، عزمهما على التعاون لإنشاء «مصانع للذكاء الاصطناعي»، وهي مراكز ذات قدرة فائقة تهدف إلى تعزيز تطوّر هذه التكنولوجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فوكسكون» يونغ ليو خلال عرض المشروع إلى جانب نظيره من شركة «نفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه «معاً، سنساعد الصناعة بأكملها على دخول عصر الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بكثير».

وأوضح هوانغ أن «الهدف هو إنشاء فئة جديدة من مراكز معالجة البيانات تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات»، مشيراً إلى أن «فوكسكون» تملك «الخبرة والقدرة على بناء مصانع للذكاء الاصطناعي في العالم كله».

تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي

وستخصص هذه المصانع بصورة أساسية لتطوير «خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على اللغة»، بالإضافة إلى «منصات للمركبات الكهربائية العاملة بالذكاء الاصطناعي»، على ما أوضحت شركة «نفيديا».

وسيتمكن الزبائن عملياً من استخدام هذه المراكز «للتدريب» على المعدات الصناعية أو المركبات الذاتية القيادة، وفقاً للشركتين.

ويأتي هذا الإعلان الذي صدر خلال منتدى «فوكسكون» هذه السنة بعنوان «يوم هون هاي للتكنولوجيا»، في وقت أعربت واشنطن الثلاثاء عن رغبتها في فرض المزيد من القيود على صادرات التقنيات المتقدمة إلى الصين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

(أ.ف.ب)