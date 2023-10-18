شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «أديداس» الفصلية تتراجع 6% إلى 6 مليارات يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة أديداس، الثلاثاء، توجيهاتها للعام بأكمله وحققت أرباحاً أقوى من المتوقع في الربع الثالث، مدعومة بمبيعات مخزونها من «يزي».

وتوقعت شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة، في بيان مفاجئ للتقديرات الأولية، خسارة تشغيلية للعام بأكمله بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار)، وهو تحسن كبير عن توقعاتها السابقة بخسارة قدرها 450 مليون يورو، وتتوقع أن تنخفض الإيرادات عند مستوى منخفض معدل من رقم واحد لعام 2023.

وبلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث 409 ملايين يورو، بانخفاض نسبته 27.5% مقارنة مع 564 مليوناً للربع نفسه من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 6% إلى 5.999 مليار يورو، مقارنة مع 6.408 مليار يورو في الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت أسهم أديداس بنسبة 4%، خلال التعاملات المبكرة في أوروبا الأربعاء.

وقالت أديداس في تقرير أرباحها: «بينما تأثر أداء الشركة في هذا الربع بشكل إيجابي مرة أخرى من خلال بيع أجزاء من مخزونها المتبقي من يزي، تطورت أعمال أديداس الأساسية أيضاً بشكل أفضل من المتوقع».

وأنهت الشركة شراكتها مع «يي»، المعروف سابقاً باسم كاني ويست، في أكتوبر 2022 بعد أن أدلى مغني الراب بسلسلة من التصريحات المسيئة والمعادية للسامية. وهي تعمل منذ ذلك الحين على بيع مخزونها المتبقي من أحذية «يزي» الرياضية ذات العلامة التجارية الخاصة بها. (وكالات)