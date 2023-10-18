شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم الإمارات في تداولات منتصف الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم الإمارات على تراجع في جلسة منتصف الأسبوع، وخسر مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية -0.729% وسط تداولات 1.03 مليار درهم، فيما تراجع سوق دبي المالي -1.382% بتداولات 437,31 مليون درهم.



سوق دبي -1.38% 3883.06 نقطة

الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي الفردوس 14.7% سلامة 1.18% دبي الإسلامي 1.10% إعمار للتطوير 0.78%



الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي اكتتاب 7.81% الاتحاد العقارية 7.22% أمان 5.49% أرامكس 4.49%



سوق أبوظبي -0.72% 9483.98 نقطة