شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم الإمارات في تداولات منتصف الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم الإمارات على تراجع في جلسة منتصف الأسبوع، وخسر مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية -0.729% وسط تداولات 1.03 مليار درهم، فيما تراجع سوق دبي المالي -1.382% بتداولات 437,31 مليون درهم.
سوق دبي -1.38% 3883.06 نقطة
- الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي
- الفردوس 14.7%
- سلامة 1.18%
- دبي الإسلامي 1.10%
- إعمار للتطوير 0.78%
- الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي
- اكتتاب 7.81%
- الاتحاد العقارية 7.22%
- أمان 5.49%
- أرامكس 4.49%
سوق أبوظبي -0.72% 9483.98 نقطة
- الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي
- حياه للتأمين 6.54%
- العربي المتحد 2.48%
- أمريكانا 2.36%
- أبوظبي الإسلامي 2.06%
- الأسهم الأكثر تراجعاً في أبوظبي
- أي دي سي أذونات -10%
- أم القيوين للاستثمارات -10%
- رابكو -9.39%
- بلدكو -8.36%