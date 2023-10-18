الاقتصاد

تراجع أسهم الإمارات في تداولات منتصف الأسبوع 

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسهم الإمارات على تراجع في جلسة منتصف الأسبوع، وخسر مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية -0.729% وسط تداولات 1.03 مليار درهم، فيما تراجع سوق دبي المالي -1.382% بتداولات 437,31 مليون درهم. 


سوق دبي -1.38% 3883.06 نقطة

  • الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي
    • الفردوس 14.7%
    • سلامة 1.18%
    • دبي الإسلامي 1.10%
    • إعمار للتطوير 0.78%
       
  • الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي
    • اكتتاب 7.81%
    • الاتحاد العقارية 7.22%
    • أمان 5.49%
    • أرامكس 4.49%

سوق أبوظبي -0.72% 9483.98 نقطة 

 

  • الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي
    •  حياه للتأمين 6.54%
    • العربي المتحد 2.48%
    • أمريكانا 2.36%
    • أبوظبي الإسلامي 2.06%
       
  • الأسهم الأكثر تراجعاً في أبوظبي
    • أي دي سي أذونات -10%
    • أم القيوين للاستثمارات -10%
    • رابكو -9.39%
    • بلدكو -8.36%
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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