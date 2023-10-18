شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليار دولار مبيعات «بروكتر آند جامبل» في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بروكتر آند جامبل» عن صافي مبيعات للربع الأول من العام المالي 2024 بقيمة 21.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت المبيعات العضوية، التي تستثني آثار صرف العملات الأجنبية وعمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات، بنسبة 7% بلغ صافي ربح السهم المخفف 1.83 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.9 مليار دولار، وصافي الأرباح 4.6 مليار دولار لهذا الربع. بلغت إنتاجية التدفق النقدي الحر المعدلة 97%، والتي يتم حسابها على أنها تدفق نقدي تشغيلي باستثناء الإنفاق الرأسمالي وبعض البنود الأخرى، كنسبة مئوية من صافي الأرباح.

وأعادت الشركة 3.8 مليار دولار نقداً إلى المساهمين من خلال ما يقرب من 2.3 مليار دولار من مدفوعات الأرباح و1.5 مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم العادية.

(وكالات)