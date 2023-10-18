شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الرهن العقاري في أمريكا عند أدنى مستوى منذ 28 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت معدلات الرهن العقاري الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي، ما تسبب في انخفاض الطلب على قروض الإسكان إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وانخفض إجمالي حجم الطلبات بنسبة 6.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري المعدل موسميًا.

وارتفع متوسط سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا مع أرصدة القروض المطابقة (726.200 دولار أو أقل) إلى 7.70% من 7.67%، وانخفضت النقاط إلى 0.71 من 0.75 (بما في ذلك رسوم الإنشاء) للقروض ذات الدفعة الأولى بنسبة 20%. وهذا هو أعلى معدل منذ نوفمبر 2000. وكان المعدل 6.94% خلال الأسبوع نفسه قبل عام واحد.

وانخفضت طلبات الحصول على الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 6% من أسبوع لآخر، وكانت أقل بنسبة 21% عن الأسبوع نفسه قبل عام واحد.

طلبات إعادة تمويل قرض المنزل

وانخفضت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 10% خلال الأسبوع وكانت أقل بنسبة 12% عن العام الماضي.

وقال جويل كان، نائب الرئيس ونائب كبير الاقتصاديين في ماجستير إدارة الأعمال، في بيان: «انخفضت طلبات الشراء وإعادة التمويل، مدفوعة بالانخفاضات الكبيرة في التطبيقات التقليدية». وأضاف أن «حصة الرهن العقاري ذات الفائدة القابلة للتعديل (ARM) بلغت 9.3%، وهي أعلى حصة في 11 شهرًا».

وتقدم «إي آر أم» أسعارًا أقل ويمكن تثبيتها لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل إعادة ضبط السعر. ويلجأ المزيد من المقترضين إلى منتجات القروض هذه لاكتساب القوة الشرائية، مع ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنازل.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري لتبدأ هذا الأسبوع، حيث وصل معدل الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.92% الثلاثاء، وفقًا لصحيفة Mortgage News Daily. وكانت هذه الزيادة نتيجة لتقرير مبيعات التجزئة الشهري الذي جاء أقوى بكثير من المتوقع. (وكالات)