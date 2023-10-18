شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية»: 700 مليار ريال استثمارات لـ 4000 مشروع صناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية: إن خلال العقود الخمسة الماضية، قدم الصندوق دعما سخيا، إذ تجاوز اعتماد قروضه 180 مليار ريال، فيما بلغت المشاريع 4000 مشروعا صناعيا باستثمار تجاوز 700 مليار ريال.

وأضاف سموه في جلسة الحوار الأولى متحدثًا عن فرص تعزيز العلامة التجارية الوطنية في معرض صنع في السعودية: أن ما قدمه الصندوق منذ إطلاق الرؤية حتى اليوم يعادل ما قدمه الصندوق خلال 35 سنة الأولى منذ تأسيسه.

المحتوى المحلي

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري: إن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تركز على تمكين المنتدات والخدمات المحلية.

وأضاف أثناء حديثه عن دور المحتوى المحلي في بناء منتجات وطنية عالمية في جلسة الحوار الأولى بمعرض صنع في السعودية أن منذ إطلاق الهيئة بدأت في وضع آليات للمحتوى المحلي ضمن عمليات الشراء الحكومي، إذ أصبح المحتوى المحلي نقطة لاتخاذ القرار في بعض المنافسات والمشاريع الحكومية.

6000 مصنع في مدن

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) م. ماجد العرقوبي إن الكثير من المصانع اليوم بدأت في مدن ولدينا 6000 مصنع وحصتنا السوقية تبلغ 45% من السوق.

وأضاف متحدثًا عن الدعم المقدّم من الهيئة لدعم الصناعة الوطنية في جلسة الحوار الأولى في معرض صنع في السعودية، أن الهيئة تعمل على تطوير شراكات نموذجية تكون مريحة للطرفين لتقديم المصنع الجاهز الذي يجعل المصنع يركز على أدواته الرئيسية وهي الصناعة ويترك تطوير المصنع لأهل الاختصاص في إدارة المشاريع.

180 مليارا استثمارات تحت شعار صنع في السعودية

وقال الرئيس المشارك لقسم إدارة الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة م. عمر الماضي: إن الصندوق يعد محركا رئيسا للاقتصاد السعودي.

وأضاف متحدثًا عن تسهيل الإجراءات النظامية في جلسة الحوار الأولى في معرض صنع في السعودية، أن حجم الاستثمارات التي تدعم شعار صنع في السعودية 180 مليار ريال، فيما أصبحت صناعة السيارات واقعا إذ تعمل شركة سير على السيارة الكهربائية السعودية.

دعم الصناعيين

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والدراسات والابتكار في المركز الوطني للتنمية الصناعية م. محمد الشايع: إن المركز يحرص على جمع الصناعيين المحليين بالعالميين، ويعمل مع المستثمر على عدة مراحل.

وأضاف متحدثًا عن برامج الدعم المقدمة من الجهات الحكومية في جلسة الحوار الأولى في معرض صنع في السعودية، أن المراحل هي: زيادة قاعدة المنتجات بتزويد الفرص الاستثمارية، ودراسة القطاعات، والعمل على المنتجين من أجل زيادة الكفاءة، وربط القاعدة المحلية مع الموردين.